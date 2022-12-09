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17:03, 9 декабря 2022Россия

Путин отреагировал на приговор Яшину

Президент Путин не стал комментировать приговор экс-депутату Яшину
Илья Яшин

Илья Яшин. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин не стал комментировать приговор бывшему муниципальному депутату Илье Яшину (внесен в реестр физлиц-иностранных агентов) и заявил, что не считает целесообразным вмешиваться и подвергать сомнению решение суда. Об этом пишет ТАСС.

Вопрос о приговоре Яшину на пресс-конференции поднял журналист газеты «Коммерсант» Андрей Колесников. «Это кто такой?» — спросил Путин об экс-депутате.

Глава государства напомнил, что «есть определенные законом обозначенные права защиты граждан». Таким образом, можно обратиться в вышестоящую инстанцию. По словам президента России, адвокаты Яшина после приговора экс-депутату «наверняка знают, как им поступить».

Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к восьми с половиной годам колонии, а также запретил на протяжении четырех лет после отбывания наказания заниматься администрированием сайтов в интернете. Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России в отношении бывшего депутата было заведено 13 июля. Свою вину он не признал.

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Сергей Истомин
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