Выступавшего против спецоперации россиянина осудили на три года за экстремизм

В Тюмени 23-летнего противника спецоперации осудили на три года за призывы к экстремизму

Центральный районный суд Тюмени приговорил к трем годам колонии 23-летнего Кирилла М. за призывы к экстремизму в интернете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Также ему запретили администрировать сайты в течение двух лет и оштрафовали на шесть тысяч рублей. Вину в содеянном молодой человек не признал, пояснив, что размещенное им видео предназначались для матери, а не для широкой аудитории.

По данным следствия, россиянин был противником специальной военной операции (СВО) на Украине и решил выступать против ее проведения. 24 февраля 2022 года он создал канал в мессенджере Telegram, в котором стал рассказывать подписчикам об организации и проведении несанкционированных митингов. В частности, он разместил комментарии с митинга, проходившего на Центральной площади в Тюмени — в нем молодой человек сам принял участие.

Когда полицейские взяли у него объяснения, Кирилл М. разместил в группе протестное видео.

Ранее сообщалось, что в Брянске дали пять лет жителю Саратовской области, собиравшемуся воевать против России.