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16:01, 31 января 2023Мир

ЕП решил призвать к скорейшему принятию нового пакета антироссийских санкций

Евродепутаты решили призвать к скорейшему принятию десятого пакета санкций против России

Фото: Virginia Mayo / Reuters

Депутаты Европарламента (ЕП) решили призвать к скорейшему принятию десятого пакета антироссийских санкций на пленарной сессии в Брюсселе 2 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Европарламент призывает страны ЕС в кратчайшие сроки согласовать десятый пакет санкций против России и заблаговременно вносить предложения по следующим санкциям, включая секторы экономики и персональных фигурантов», — сказано в проекте документа.

Политики также выступают за введение ограничений против российских компаний «Лукойл» и «Росатом». Они предлагают ограничить прямой и непрямой импорт, покупку и трансфер российских алмазов в обработанном и необработанном виде.

ЕС может ввести уже десятый пакет санкций против России в феврале. Возможно, в нем будут действовать ограничения на товары, используемые российским военно-промышленным комплексом. При этом еще в декабре источники в Брюсселе говорили, что Евросоюз исчерпал большинство своих инструментов воздействия на Россию и сейчас приближается к пределу экономического давления.

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Виктория Кондратьева
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