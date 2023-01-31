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15:25, 31 января 2023Экономика

МТС запустила платформу для создания коммуникационных сервисов

МТС запустила платформу МТС Exolve для быстрого создания коммуникационных сервисов

Фото: Shutterstock

Компания МТС объявила о запуске облачной платформы МТС Exolve, предназначенной для быстрого и гибкого создания коммуникационных сервисов. Платформа позволяет разрабатывать собственные приложения для общения с клиентами, обеспечивает «бесшовную» интеграцию в существующие ИТ-системы и эффективное управление омниканальными коммуникациями. Об этом говорится в сообщении оператора связи.

Через единый интерфейс платформы пользователи смогут выполнять ряд коммуникационных задач: осуществлять обратный звонок, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера, кол-трекинг, обеспечить защиту номера и другие.

«МТС продолжает развивать направление инновационных цифровых продуктов для бизнеса. Мы запустили платформу нового поколения для автоматизации многоканальных клиентских коммуникаций, которая позволит компаниям оперативно создавать собственные приложения, не привязываясь к сторонней инфраструктуре. С запуском МТС Exolve мы предложим бизнесу гибкий подход к построению и масштабированию коммуникаций с клиентами, а разработчикам — возможность собирать тот сценарий, который нужен именно их бизнесу», — прокомментировал возможности платформы президент МТС Вячеслав Николаев.

Платформа создана на базе решений дочерней компании МТС — МТТ, сервисами которой уже пользуются и крупнейшие маркетплейсы России и компании среднего и малого бизнеса. Основные компоненты платформы, такие как модуль ядра, управление голосовыми и текстовыми сообщениями, созданы и контролируются командой разработчиков компании МТТ.

Платформенное решение развернуто и зарезервировано в дата-центрах компании, все данные хранятся на серверах в России, что гарантирует высокий уровень безопасности, надежности и непрерывности работы сервисов. Платформа станет ядром для всех сервисов компании МТТ, что существенно упростит и ускорит их интеграцию не только внутри компании, но и с решениями сторонних вендоров.

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Татьяна Романова
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