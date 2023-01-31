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18:53, 31 января 2023Из жизни

Диетолог назвал пять полезных для фигуры напитков

Врач-диетолог Рохини Патил назвала теплую воду с куркумой полезным для фигуры напитком

Фото: unsplash

Чтобы похудеть, нужно пить воду с куркумой и травяной чай, считает врач-диетолог Рохини Патил. Она назвала пять полезных для фигуры напитков в материале для Health Shots.

По словам Патил, детокс-чай, содержащий одуванчик, имбирь и корень солодки, помогает улучшить пищеварение. «Смешайте порошок куркумы с теплой водой и небольшим количеством меда или лимона, чтобы приготовить еще один отличный напиток для начала дня. Вода с куркумой помогает пищеварению, ускоряет обмен веществ, а также способствует уменьшению вздутия живота», — объяснила врач.

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Еще один напиток — вода с топленым маслом. По ее мнению, такое сочетание богато полезными жирами, помогает пищеварению, а также продлевает ощущение сытости. Патил также обратила внимание на воду с яблочным уксусом, медом и лимонным соком. По ее мнению, этот напиток уменьшает вздутие живота, способствует расщеплению жира и снижает уровень сахара в крови.

В заключение врач предложила худеющим добавить в рацион воду с богатым витамином С лимоном. «Питье лимонной воды по утрам может помочь вывести токсины и облегчить несварение желудка», — пояснила Патил.

Ранее диетолог Лаура Бурак назвала шесть полезных альтернатив сладким десертам. Специалистка порекомендовала заменить обычную муку на миндальную и отказаться от классических десертов, например, таких, как торт «красный бархат» и медовик.

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Алиса Дмитриева
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