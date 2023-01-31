Российские дети отравились угарным газом

В Ставропольском крае двое детей отравились угарным газом

В Ставропольском крае двое детей попали в больницу с признаками отравления угарным газом. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по российскому региону.

Инцидент произошел 30 января в одном из частных домов поселка Индустрия в городе Кисловодске. В здании произошла утечка газа. В это время в доме находились взрослые и двое детей.

Несовершеннолетние в результате случившегося попали в больницу с признаками отравления. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. СК проводит проверку по факту случившегося.

Ранее похожий инцидент произошел в городе Карабулак в Ингушетии. Там мать с четырьмя детьми отравилась угарным газом в частном жилом доме. Всех госпитализировали.