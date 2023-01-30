В российском городе мать с четырьмя детьми отравилась угарным газом

В Карабулаке мать с четырьмя детьми отравилась угарным газом в частном жилом доме

В городе Карабулак в Ингушетии мать с четырьмя детьми отравилась угарным газом в частном жилом доме. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным следователей, пострадали дети двенадцати, одиннадцати, шести и одного года. Несовершеннолетних вместе с матерью доставили в больницу, медики оказывают им необходимую помощь.

Предварительно, утечка угарного газа произошла в подвале. О причинах случившегося информации пока нет, следователи организовали проверку.

Ранее в селе Хемчик Республики Тыва нашли тела двоих маленьких детей с признаками отравления угарным газом. В доме кроме них также находились мать детей с 14-летней дочерью — их доставили в больницу.