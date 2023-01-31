Россияне назвали самые выгодные города для покупки жилья

«ВсеИнструменты.ру»: россияне назвали самым выгодным городом для покупки дома Москву

Самым выгодным городом для покупки дома, по мнению россиян, является Москва. Лучшие локации для приобретения жилья граждане назвали в опросе онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

В исследовании приняли участие более 1,5 тысячи россиян. 22 процента из них считает, что в 2023 году выгоднее всего покупать дом в Москве или области. Еще 11 процентов проголосовали за Санкт-Петербург, 10 процентов — за Новосибирск, по девять процентов — за Екатеринбург и Калининград, по шесть процентов — за Казань и Краснодар, а пять процентов — за Нижний Новгород.

42 процента респондентов ожидают, что в текущем году стоимость домов вырастет. Еще 31 процент считают, что цены на этот вид жилья снизятся, 27 процентов — что стоимость не изменится. При этом 46 процентов опрошенных уверены, что подорожают строительные материалы. По мнению россиян, сильнее всего в цене вырастут строительные смеси, двери и комплектующие, пиломатериалы и напольные покрытия.

Что касается квартир, большинство участников опроса (56 процентов) считают покупку «вторички» выгоднее, чем «первички». 36 процентов полагают, что приобретение квартиры с ремонтом будет наиболее экономически обоснованной покупкой, 29 процентов, напротив, проголосовали за жилье с предчистовой отделкой. Еще 24 процента предпочтут черновую отделку, 11 процентов — полностью готовый к заселению объект. 37 процентов респондентов ожидают роста стоимости квартир в 2023 году, 35 процентов — снижения, а 27 процентов не думают, что ситуация на рынке жилья изменится.

Ранее сообщалось, что спрос на элитные загородные дома в Подмосковье значительно сократился. В 2022 году показатель упал в два раза по сравнению с результатом за 2021 год.