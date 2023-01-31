Греция заявила о выгоде Турции от особых экономических отношений с Россией

Премьер Мицотакис: Анкара получает выгоду от особых экономических отношений с Москвой

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Анкара получает большую выгоду от особых экономических отношений с Москвой. Об этом сообщает издание Nikkei Asia.

Мицотакис отметил, что многие страны Североатлантического альянса оказались разочарованы позицией Турции в НАТО. «И это не имеет ничего общего с особенностями греко-турецкой двусторонней повесткой дня. Она извлекает большую выгоду из того факта, что у нее особые экономические отношения [с Россией]», — подчеркнул он.

Ранее Мицотакис заявил об отказе Греции передавать танки Leopard 2 Украине. Он пояснил, что техника необходима Греции для ее оборонной стратегии.

