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00:15, 1 февраля 2023Мир

Греция заявила о выгоде Турции от особых экономических отношений с Россией

Премьер Мицотакис: Анкара получает выгоду от особых экономических отношений с Москвой
Кириакос Мицотакис

Кириакос Мицотакис. Фото: IMAGO /Giorgos Kontarinis / Eurok / Globallookpress.com

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Анкара получает большую выгоду от особых экономических отношений с Москвой. Об этом сообщает издание Nikkei Asia.

Мицотакис отметил, что многие страны Североатлантического альянса оказались разочарованы позицией Турции в НАТО. «И это не имеет ничего общего с особенностями греко-турецкой двусторонней повесткой дня. Она извлекает большую выгоду из того факта, что у нее особые экономические отношения [с Россией]», — подчеркнул он.

Ранее Мицотакис заявил об отказе Греции передавать танки Leopard 2 Украине. Он пояснил, что техника необходима Греции для ее оборонной стратегии.

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Варвара Кузьмина
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