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21:16, 31 января 2023Мир

Греция отказалась поставлять танки Украине

Премьер Мицотакис заявил, что Греция не будет поставлять танки Leopard 2 на Украину
Кириакос Мицотакис

Кириакос Мицотакис. Фото: IMAGO / Giorgos Kontarinis / Eurok / Global Look Press

Греция отказалась поставлять танки Leopard 2 Украине. Об этом сообщил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис во время визита в Японию в интервью Nikkei Asia, передает телеканал ERT.

Мицотакис заявил, что Греция оказала существенную военную поддержку Киеву, в частности, поставила бронированные машины пехоты. «Но мы не дадим танки Leopard 2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей оборонной стратегии. Мы хотим поддерживать Украину, но не за счет наших оборонных возможностей», — пояснил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна надеется получить от 120 до 140 танков в рамках первых поставок от западной коалиции из 12 государств. До этого о готовности передать Киеву танки Leopard 2 сообщили Германия, Норвегия, а также Испания, Португалия и Польша.

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Марина Совина
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