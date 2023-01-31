В Госдуме высказались о необычных детских именах

Депутат Буцкая: родителям стоит подумать, прежде чем самореализовываться через имя ребенка

Родителям стоит много раз подумать, прежде чем самореализовываться через имя своего ребенка, считает первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что в 2022 году самыми необычными именами новорожденных в Москве стали Урал, Авокадий, Бриллиант, Лавр-Космос, а также Астра, Муза и Марселина, Клеопатра и другие.

Конечно, сложная судьба будет у такого ребенка. Если у него изначально есть задатки лидера, он сможет отстоять границы, а если ребенок по жизни скромный и тихий, это может даже и сломать. Такое имя притягивает к себе внимание, а мы знаем, насколько дети бывают жестоки, вспоминая тот самый фильм "Чучело" и истории о буллинге в школах Татьяна Буцкая депутат Госдумы

Законодательно запрещать выбор подобных имен при регистрации новорожденных не стоит, убеждена она. «Понятно, когда мы убирали ненормативную лексику и цифры. Здесь, мне кажется, больше надо говорить с родителями, объяснять», — поделилась Буцкая.

1 мая 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о запрете использования в детских именах цифр, бранных слов и символов.

В 2002 году в Москве ребенку дали имя БОЧ рВФ 260602 (аббревиатура «Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года»). ЗАГС отказался оформлять документы. Родители мальчика обращались в Страсбургский суд, однако в рассмотрении дела им было отказано.

