Россиянин задушил знакомую и выбросил ее тело в карьер

Под Иркутском будут судить мужчину, задушившего и бросившего в карьер знакомую в 2017 году

В Иркутской области суд рассмотрит дело 47-летнего мужчины об убийстве 32-летней женщины. Об этом во вторник, 31 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в сентябре 2017 года пьяный фигурант поссорился со знакомой и задушил ее. Затем он вывез тело погибшей и бросил в карьер.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Задержать россиянина удалось в августе 2022 года. Он признал вину и был арестован.

Ранее стало известно, что под Новосибирском осудили на 11 лет двоих юношей, до смерти забивших битой знакомого.

