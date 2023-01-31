Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:56, 31 января 2023Силовые структуры

Россиянин задушил знакомую и выбросил ее тело в карьер

Под Иркутском будут судить мужчину, задушившего и бросившего в карьер знакомую в 2017 году

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Иркутской области суд рассмотрит дело 47-летнего мужчины об убийстве 32-летней женщины. Об этом во вторник, 31 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в сентябре 2017 года пьяный фигурант поссорился со знакомой и задушил ее. Затем он вывез тело погибшей и бросил в карьер.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Задержать россиянина удалось в августе 2022 года. Он признал вину и был арестован.

Ранее стало известно, что под Новосибирском осудили на 11 лет двоих юношей, до смерти забивших битой знакомого.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
НАТО обвинили в прямой конфронтации с Россией
Доктор Мясников назвал проходящие сами по себе болезни
Участникам беспорядков в Узбекистане вынесли приговор
Мужчина питался фастфудом и похудел на 24 килограмма за шесть месяцев
Российский мэр вспомнил СССР и предложил убивать бездомных собак
Индийский бренд одежды захотел открыть магазины в России
Госпитализированный Николай Дроздов вышел на связь из больничной палаты
Ценам на нефть предсказали снижение
Число жертв теракта в Пакистане выросло до 90 человек
В Петербурге пожилой мужчина месяц прожил в квартире с телом умершей жены
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.