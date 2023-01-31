Япония и НАТО обеспокоились из-за военного сотрудничества России и Китая

Япония и НАТО заявили об обеспокоенности из-за военного сотрудничества России и Китая

Япония и НАТО обеспокоены ростом сотрудничества России и Китая в военной сфере. Об этом сказано в совместном заявлении премьер-министра Японии Фумио Кисиды и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, принятого по итогам их встречи, передает ТАСС.

«Мы с обеспокоенностью отмечаем растущее военное сотрудничество России с Китаем, в том числе совместными операциями и учениями вблизи Японии», — отмечено в документе.