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15:15, 13 октября 2022Мир

В России возмутились маневрами Японии и НАТО у границ

Посол России в Токио Галузин осудил маневры НАТО и Японии у российских границ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Issei Kato / Reuters

Москва осуждает маневры НАТО и Японии у российских границ и считает, что Токио «ведет деструктивную линию на деградацию отношений», заявил посол России в Токио Михаил Галузин. Цитату приводит РИА Новости.

Маневрирование у дальневосточных границ России несет угрозу, считает дипломат. По его словам, это «требует адекватных мер по обеспечению безопасности».

Галузин также возмутился решением японских властей принять антироссийские санкции, которые, по его словам, также ухудшают отношения между странами. «Я не думаю, что это отвечает долгосрочным интересам Японии... Попытки давить на нас в энергетическом и продовольственном секторе оборачиваются дополнительным фактором роста цен на энергоносители и продовольствие», — заявил посол.

Ранее сообщалось, что на Хоккайдо с 1 по 14 октября проходят учения Японии и США с применением реактивных систем залпового огня HIMARS.

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Виктория Кондратьева
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