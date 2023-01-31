В Японии высказались о возможности возобновления безвизовых обменов с Россией

Правительство Японии: перспективы возобновления безвизовых обменов с Россией неизвестны

Перспективы возобновления безвизовых обменов между Японией и Россией неизвестны, заявил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно. Об этом пишет ТАСС.

Глава правительства уточнил, что речь также идет о посещении могил родственников бывших японских жителей южной части российских Курильских островов. «К сожалению, мы вынуждены констатировать, что конкретные перспективы возобновления программы нам неизвестны», — высказался он.

В Токио выразили надежду, что возобновление программы станет возможным в ближайшем будущем.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что несмотря на сложившуюся тяжелую ситуацию в японо-российских отношениях, Япония желает заключить мирное соглашение. В марте 2022 года Москва отказалась от переговоров по мирному соглашению с Токио.