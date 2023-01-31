Российский сенатор заявил об опасной непредсказуемости киевского режима

Глава комитета Совфеда Карасин: непредсказуемость Киева угрожает мировой стабильности

Заявления мировых лидеров о том, что поставляемое украинским войскам оружие не должно применяться для ударов по территории России, является наивным. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

Политик напомнил о словах президента Франции Эммануэля Макрона и экс-посла США в России Майкла Макфола, которые предупредили Киев о недопустимости ударов по территории РФ. По мнению Карасина, подобные высказывания наивны и мало кого обманут.

«Угроза киевского режима для международной стабильности — в его непредсказуемости и метаниях, в поиске жестких решений», — указал российский сенатор.

Ранее Макрон предостерег Киев от ударов по России из западного оружия. Политик назвал один из критериев поставки оружия и техники Вооруженным силам Украины (ВСУ) — они не должны приводить к эскалации конфликта.