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07:34, 31 января 2023Россия

Российский сенатор заявил об опасной непредсказуемости киевского режима

Глава комитета Совфеда Карасин: непредсказуемость Киева угрожает мировой стабильности
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Заявления мировых лидеров о том, что поставляемое украинским войскам оружие не должно применяться для ударов по территории России, является наивным. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

Политик напомнил о словах президента Франции Эммануэля Макрона и экс-посла США в России Майкла Макфола, которые предупредили Киев о недопустимости ударов по территории РФ. По мнению Карасина, подобные высказывания наивны и мало кого обманут.

«Угроза киевского режима для международной стабильности — в его непредсказуемости и метаниях, в поиске жестких решений», — указал российский сенатор.

Ранее Макрон предостерег Киев от ударов по России из западного оружия. Политик назвал один из критериев поставки оружия и техники Вооруженным силам Украины (ВСУ) — они не должны приводить к эскалации конфликта.

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Марина Совина
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