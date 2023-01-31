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11:26, 31 января 2023Мир

В Бельгии арестовали напавшего на троих человек с ножом мужчину

Euractiv: в Брюсселе полиция арестовала напавшего на троих человек с ножом мужчину

Фото: Charles McQuillan / Getty Images

Полиция Бельгии в Брюсселе арестовала мужчину, напавшего на троих человек с ножом в метро. Об этом сообщает портал Euractiv.

«Взаимодействие местной полиции с различными федеральными службами позволило быстро арестовать преступника», — написал мэр города Филипп Клоз на своей странице в Twitter.

Нападение произошло 30 января в 17:45 по местному времени (19:45 мск) в вагоне метро в час пик. Мужчина нанес ножевые ранения троим пассажирам, которых пришлось госпитализировать. Отмечается, что неизвестный выбежал из вагона на станции и набросился на женщину с коляской, но был задержан. Бельгийская полиция отмечает, что мотивы задержанного остаются неясными, при этом правоохранители исключают версию теракта.

Ранее 24-летний житель Екатеринбурга Дмитрий Васильев повалил своего друга на пол, попытался откусить ему уши, а затем ножом нанес несколько ударов. Васильев снял истекавшего кровью друга на видео.

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Глеб Бажуткин
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