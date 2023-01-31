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13:48, 31 января 2023Мир

В Британии предложили отправить на Украину военных НАТО

Экс-замминистра обороны Британии: нужна коалиция желающих отправиться на Украину военных

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший замглавы Министерства обороны Великобритании Джеральд Ховарт предложил создать коалицию государств, которые были бы готовы принять участие в конфликте на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Страны-члены НАТО должны решить, как «Украина должна выиграть эту войну», считает Ховарт. «Нам сейчас нужно стратегическое решение, и я думаю, что мы должны взять обязательства по [созданию] коалиции желающих, чтобы вступить [в конфликт], поддержать Украину и вытеснить Россию из этой суверенной страны», — заключил экс-замминистра обороны.

Он предложил западным странам рассмотреть отправку своих военнослужащих на Украину. Однако, по его мнению, союзникам по НАТО не нужно срочно передавать Украине истребители, о чем ранее просил президент республики Владимир Зеленский.

29 января глава военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр заверил, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией. Он также выразил мнение, что стратегические цели России выходят за пределы Украины и Москва стремится к «возвращению Советского Союза».

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Варвара Кошечкина
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