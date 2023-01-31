В МИД Украины назвали слова президента Хорватии о Крыме неприемлемыми

Представитель МИД Украины Николенко назвал слова президента Хорватии о Крыме неприемлемыми

Слова президента Хорватии Зорана Милановича о Крыме в украинском министерстве иностранных дел (МИД) считают неприемлемыми, поскольку они нарушают территориальную целостность республики, заявил пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко. Его слова передает РИА Новости.

«Мы считаем неприемлемыми высказывания президента Хорватии, который фактически поставил под сомнение территориальную целостность Украины», — написал Николенко в социальных сетях. При этом он отметил, что в Киеве ценят поддержку, которую оказал Загреб в ходе конфликта.

Ранее Миланович заявил, что общественности не стоит проводить параллели между действиями Сербии на Балканах и действиями России на Украине, поскольку Косово «отняли» у Сербии без воли государства.