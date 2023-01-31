Песков: Порошенко вместе с Меркель и Олландом подтвердили, что «Минск-2» был ширмой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова европейских политиков о «Минске-2». Его слова приводит РИА Новости.

«[Экс-президент Украины Петр] Порошенко фактически повторил то, что он уже говорил.... Мы знаем, что и Порошенко, и [экс-канцлер ФРГ Ангела] Меркель, и [бывший президент Франции Франсуа] Олланд подтвердили, что для них, а это значит и для Украины, и для Франции, и для Германии минские соглашения были ничем иным, как ширмой», — сказал он.

По его словам, , западные страны скрывали свои намерения и вместе подготовили Украину, чтобы силой решить проблему Донбасса. При этом Песков отметил, что президент России Владимир Путин поступил правильно, приняв решение начать специальную военную операцию для спасения жителей Донбасса.

Ранее Песков объяснил, что невыполнение Минских соглашений другими странами-участницами, подписавшими документ, было предтечей спецоперации. По его мнению, со временем обман со стороны стран-участниц стал очевиден.