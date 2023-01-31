Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:04, 31 января 2023Силовые структуры

Житель Москвы обманул гендиректора из Алтайского края на 78 миллионов рублей

На Алтае жителя Москвы осудили на 4,5 года за обман гендиректора на 78 миллионов рублей
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

На Алтае 46-летнего жителя Москвы приговорили к четырем с половиной годам колонии за мошенничество на 78 миллионов рублей, вину в содеянном он не признал. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Алтай.

По данным следствия, в 2018 году житель столицы убедил гендиректора агентства по ипотечному жилищному кредитованию в том, что сможет помочь ему заключить крупные строительные контракты, вывести из-под залога его имущество и провести рефинансирование кредитов. Фигурант рассказал, что для этого ему нужно 78 миллионов рублей. Получив деньги, он потратил их на личные нужды.

Преступление было выявлено благодаря совместным усилиям сотрудников ФСБ, прокуратуры и СКР.

Ранее сообщалось, что в Иркутске адвокату, обещавшему прекратить дело за два миллиона рублей, дали пять лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
НАТО обвинили в прямой конфронтации с Россией
В Петербурге мужчина попал в реанимацию после драки с бойцом
В Израиле спрогнозировали массовый поток медтуристов из России в 2023 году
В Госдуме предложили создать центр психологической помощи для участников СВО
Недружественная страна начала скупать дешевый российский уголь
Переехавшая в Турцию блогерша заявила о планах вернуться в Россию
Житель Москвы обманул гендиректора из Алтайского края на 78 миллионов рублей
Россияне стали чаще обращаться к дизайнерам
Обнаружен механизм неуязвимости рака печени
Мужчина приехал на похороны матери и был убит родным братом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.