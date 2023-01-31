Житель Москвы обманул гендиректора из Алтайского края на 78 миллионов рублей

На Алтае жителя Москвы осудили на 4,5 года за обман гендиректора на 78 миллионов рублей

На Алтае 46-летнего жителя Москвы приговорили к четырем с половиной годам колонии за мошенничество на 78 миллионов рублей, вину в содеянном он не признал. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Алтай.

По данным следствия, в 2018 году житель столицы убедил гендиректора агентства по ипотечному жилищному кредитованию в том, что сможет помочь ему заключить крупные строительные контракты, вывести из-под залога его имущество и провести рефинансирование кредитов. Фигурант рассказал, что для этого ему нужно 78 миллионов рублей. Получив деньги, он потратил их на личные нужды.

Преступление было выявлено благодаря совместным усилиям сотрудников ФСБ, прокуратуры и СКР.

Ранее сообщалось, что в Иркутске адвокату, обещавшему прекратить дело за два миллиона рублей, дали пять лет.