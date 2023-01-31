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14:39, 31 января 2023Мир

Венгрия подтвердила позицию по членству Финляндии и Швеции в НАТО

Сийярто заявил, что Венгрия намерена ратифицировать заявки Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters

Власти Венгрии намерены ратифицировать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Позицию Будапешта по этому вопросу подтвердил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Венгрия поддерживает расширение Североатлантического альянса. Он пообещал, что на сессии венгерского парламента в феврале вступление Хельсинки и Стокгольма в НАТО будет на повестке дня, депутаты смогут быстро это обсудить.

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Виктория Кондратьева
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