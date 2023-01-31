Венгрия подтвердила позицию по членству Финляндии и Швеции в НАТО

Сийярто заявил, что Венгрия намерена ратифицировать заявки Финляндии и Швеции в НАТО

Власти Венгрии намерены ратифицировать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Позицию Будапешта по этому вопросу подтвердил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Венгрия поддерживает расширение Североатлантического альянса. Он пообещал, что на сессии венгерского парламента в феврале вступление Хельсинки и Стокгольма в НАТО будет на повестке дня, депутаты смогут быстро это обсудить.