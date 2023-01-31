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14:56, 31 января 2023Мир

В Европе назвали маловероятным быстрое вступление Украины в ЕС

Euractiv: на саммите в Киеве не следует ожидать быстрого решения о вступлении Украины в ЕС
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Yves Herman / Reuters

На саммите УкраинаЕвросоюз (ЕС) в Киеве, который состоится 3 февраля, не следует ожидать быстрого решения о вступлении страны в ЕС, пишет Euractiv.

Отмечается, что в ходе мероприятия президент Европейского совета Шарль Мишель, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Согласно проекту коммюнике, лидеры Евросоюза намерены подтвердить, что будущее страны неразрывно связано с евроинтеграцией. Также на саммите планируется обсудить вопросы беспошлинного доступа для украинского экспорта, доступа к свободной от роуминга зоне и включения в единую зону платежей в евро.

«Но, несмотря на решение предоставить Киеву статус кандидата в июне прошлого года, перспектива вступления Украины в ближайшее время остается маловероятной», — сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об амбициозном плане страны по вступлению в ЕС за два года, однако Запад не считает его реалистичным.

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Варвара Кошечкина
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