На Украине признали неготовность противостоять иранским баллистическим ракетам

Командование воздушных сил Украины признало неготовность противостоять иранским ракетам

Представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада» признал, что Киев не готов противостоять иранским баллистическим ракетам, которые арабская республика якобы может поставить России, поскольку у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет необходимых для этого средств.

«Россия по-прежнему готова получать БПЛА (беспилотные летательные аппараты — прим. «Ленты.ру») и ракеты Fateh и Zolfaghar из Ирана. Это баллистические ракеты», — заявил он, подчеркнув, что у Украины отсутствуют средства, которые могли бы справиться с ними.

Игнат подчеркнул, для появления возможности противостоять таким ракетам Киеву необходимы западные системы противовоздушной обороны (ПВО), например, американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot PAC-3.

Ранее стало известно, что Иран может изменить свою позицию относительно конфликта на Украине после заявлений главы офиса украинского президента Михаила Подоляка об атаке на военный объект в иранском Исфахане.