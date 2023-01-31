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07:45, 31 января 2023Бывший СССР

На Украине признали неготовность противостоять иранским баллистическим ракетам

Командование воздушных сил Украины признало неготовность противостоять иранским ракетам

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада» признал, что Киев не готов противостоять иранским баллистическим ракетам, которые арабская республика якобы может поставить России, поскольку у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет необходимых для этого средств.

«Россия по-прежнему готова получать БПЛА (беспилотные летательные аппараты — прим. «Ленты.ру») и ракеты Fateh и Zolfaghar из Ирана. Это баллистические ракеты», — заявил он, подчеркнув, что у Украины отсутствуют средства, которые могли бы справиться с ними.

Игнат подчеркнул, для появления возможности противостоять таким ракетам Киеву необходимы западные системы противовоздушной обороны (ПВО), например, американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot PAC-3.

Ранее стало известно, что Иран может изменить свою позицию относительно конфликта на Украине после заявлений главы офиса украинского президента Михаила Подоляка об атаке на военный объект в иранском Исфахане.

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Марина Совина
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