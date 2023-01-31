Иран заявил о возможности изменить позицию относительно конфликта на Украине
Иран может изменить свою позицию относительно конфликта на Украине после заявлений главы офиса украинского президента Михаила Подоляка об атаке на военный объект в иранском Исфахане. Об этом сообщает портал Nour News со ссылкой на неназванного чиновника.
«Если враждебные заявления... Подоляка против Ирана не будут изменены властями этой страны, это может привести к разным реакциям со стороны Ирана», — указал собеседник.
Чиновник добавил, что позиция Украины касательно национально безопасности Ирана может стать основанием для принятия нового подхода.
По его словам, Киев неоднократно обвинял Тегеран в поставках вооружений России, однако до сих пор не предоставил доказательств, в свою очередь Исламская республика призывала к скорейшему завершению конфликта и напоминала о необходимости диалога.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о разрушении иранских промышленных объектов являются провокационными, Киев должен дать на это официальный ответ.
Речь идет о публикации Подоляка в Twitter, где он призвал ударить по иранским заводам по производству беспилотников. По его словам, Иран планирует увеличить поставки ракет и дронов в Россию и «нагло унижает институт международных санкций».