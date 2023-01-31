Иран заявил о возможности изменить позицию относительно конфликта на Украине

Nour News: Иран может изменить позицию по конфликту на Украине после заявлений об атаке

Иран может изменить свою позицию относительно конфликта на Украине после заявлений главы офиса украинского президента Михаила Подоляка об атаке на военный объект в иранском Исфахане. Об этом сообщает портал Nour News со ссылкой на неназванного чиновника.

«Если враждебные заявления... Подоляка против Ирана не будут изменены властями этой страны, это может привести к разным реакциям со стороны Ирана», — указал собеседник.

Чиновник добавил, что позиция Украины касательно национально безопасности Ирана может стать основанием для принятия нового подхода.

По его словам, Киев неоднократно обвинял Тегеран в поставках вооружений России, однако до сих пор не предоставил доказательств, в свою очередь Исламская республика призывала к скорейшему завершению конфликта и напоминала о необходимости диалога.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о разрушении иранских промышленных объектов являются провокационными, Киев должен дать на это официальный ответ.

Речь идет о публикации Подоляка в Twitter, где он призвал ударить по иранским заводам по производству беспилотников. По его словам, Иран планирует увеличить поставки ракет и дронов в Россию и «нагло унижает институт международных санкций».

