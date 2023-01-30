Иран потребовал от Киева ответить за слова Подоляка

МИД Ирана потребовал от Киева реакции на слова Подоляка

Слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о разрушении иранских промышленных объектов являются провокационными, Киев должен дать на это официальный ответ. Так на заявления Подоляка отреагировал официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, сообщение об этом опубликовано на сайте министерства.

«Пресс-секретарь МИД Насер Канани осудил враждебную и провокационную позицию советника офиса президента Украины и назвал подозрительными его заявления относительно недавней враждебной акции против военного объекта в Исфахане», — говорится в сообщении. Он добавил, что Тегеран потребовал от Киева четкой и обоснованной реакции на действия Подоляка.

Ранее стало известно, что в МИД Ирана вызвали временного поверенного в делах Украины в Тегеране Евгения Кравченко после заявления Подоляка о косвенной причастности Киева к атаке дронов на объект Минобороны Ирана в Исфахане.

Речь идет о публикации Подоляка в Twitter, где он призвал ударить по иранским заводам по производству беспилотников. По его словам, Иран планирует увеличить поставки ракет и дронов в Россию и «нагло унижает институт международных санкций».