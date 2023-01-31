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19:20, 31 января 2023Наука и техника

Редкой украинской САУ проломили днище

Изготовленной в единственном экземпляре САУ 2С17-2 ВСУ проломили днище

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились редкой самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С17-2 «Нона-СВ». На видео, на котором запечатлена боевая машина с проломленным днищем, обратило внимание «РГ: Русское оружие».

На кадрах один из членов экипажа САУ демонстрирует повреждения, которые она получила в результате подрыва на так называемой магнитной мине. Видно, что из днища вырван значительный кусок брони, двигатель по большей части уничтожен, коробка передач полностью вылетела, разорвана левая гусеничная лента, ходовая часть также повреждена.

По данным РГ, о создании данной модификации стало известно весной 2021 года. Тогда специалисты бронетанкового ремонтного завода в Шепетовке попробовали повторить советский опыт и установить модуль со 120-миллиметровым орудием на гусеничное шасси БМП-1/2-БРМ-1К. Предполагалось, что такая машина сможет заменить выработавшие свой ресурс 2С9 («Нона-С»), однако был изготовлен всего один экземпляр.

Варвара Кошечкина
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