Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:20, 31 января 2023Экономика

Крупнейший в мире пенсионный фонд понес рекордные убытки

Норвежский пенсионный фонд потерял рекордные 164 миллиарда долларов

Фото: Victoria Klesty / Reuters

Норвежский фонд национального благосостояния, крупнейший в мире пенсионный фонд, понес рекордные убытки на фоне происходящего на Украине, роста процентных ставок и высокой инфляции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте фонда.

В целом убыток составил рекордные 164 миллиарда долларов (1,64 триллиона норвежских крон). Как уточнил глава фонда Николай Танген, все сектора на рынке имели отрицательную доходность, за исключением энергетики. По итогам прошлого года доходность фонда составила –14,1 процента. К 31 декабря 2022 года стоимость фонда оценивалась в 1,24 триллиона долларов (12,4 триллиона крон).

Весной 2022-го фонд сообщал об убытке в в размере 653 миллиардов норвежских крон (74,2 миллиарда долларов). По итогам первого квартала прошлого года, доходность вложений в акционерный капитал составила минус 5,2 процента. Это произошло на фоне геополитики, которая ударила по акциям и облигациям. По состоянию на 31 марта 2022 года, в фонде было 11 657 миллиардов норвежских крон. 70,9 процента фонда было инвестировано в акции, 26,3 процента — в ценные бумаги с фиксированным доходом, 2,7 процента — в недвижимость и 0,1 процента — в инфраструктуру для возобновляемых источников энергии.

Фонд основан в 1990 году, чтобы инвестировать сверхдоходы от продажи нефти для обеспечения благосостояния будущих поколений жителей страны. 25 лет назад на его счет впервые зачислили деньги. В настоящее время ему принадлежит порядка 1,5 процента акций в мире.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о выборе Киева между Артемовском и Часовым Яром
На окраине российского города нашли обглоданное собаками тело пенсионера
Собака наелась забродивших яблок и впала в алкогольную кому
Россиянин погиб в полицейском автозаке от перелома шеи
Камеры сняли момент удушения умершей после прогулки в российском детсаду девочки
Анна Седокова рассказала о полученной при попытке разнять собак травме
Глава ОКР призвал Украину отказаться от идеи бойкота Олимпийских игр 2024 года
Российские автозаводы попросили продлить им разрешение выпускать машины попроще
Премьер Великобритании назвал нецелесообразной отправку истребителей Украине
Известная модель поделилась секретом похудения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.