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18:50, 31 января 2023Экономика

Сотни миллионов долларов крупнейшего в мире пенсионного фонда застряли в России

Bloomberg: Норвежский пенсионной фонд остановил продажу россисйских активов из-за санкций

Фото: Gwladys Fouche / Reuters

Норвежский фонд национального благосостояния приостановил продажу акций российских компаний из-за западных санкций против депозитарного банка, который хранит активы организации в стране, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление заместителя генерального директора организации Трода Гранде.

Крупнейший в мире пенсионный фонд владеет активами в России на сумму 292 миллиона долларов, которые застряли на российских счетах. «Конкретная и практическая проблема заключается в том, что депозитарий, который мы используем, находится под санкциями и не может помочь нам с расчетами по сделкам, а также с голосованием по акциям российских компаний», — заявил Гранде. По его словам, ситуация зашла в тупик. «Мы не можем ни продать, ни купить, ни проголосовать по этим акциям», — отметил он.

Фонд принял решение о выводе средств из российских активов вскоре после начала военного конфликта на Украине. Хотя еще 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала спецоперации, гендиректор организации Николаи Танген отказывался от идеи продажи российских акций по низкой цене, называя это «подарком олигархам страны», указывало Bloomberg.

Фонд основан в 1990 году, чтобы инвестировать сверхдоходы от продажи нефти для обеспечения благосостояния будущих поколений жителей Норвегии, и в настоящее время ему принадлежит порядка 9000 акций во всем мире. 0,2 процента денег фонда — инвестиции в Россию. При этом 31 января фонд отчитался о рекордных убытках по итогам 2022 года. На фоне происходящего на Украине, роста процентных ставок и высокой инфляции он потерял 164 миллиарда долларов.

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Данил Дмитриев
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