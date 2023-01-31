Стало известно об обыске в офисе Байдена в ноябре прошлого года

CBS: сотрудники ФБР проводили обыск в вашингтонском офисе Байдена в ноябре прошлого года

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) в ноябре прошлого года провели обыск в офисе президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал CBS.

Уточняется, что обыски в вашингтонском офисе американского лидера, который тот занимал еще будучи на посту вице-президента, прошли вскоре после обнаружения его доверенными лицами первых секретных материалов, которые затем были переданы в национальный архив. Отмечается, что Белый дом не сообщал о проведенном в ноябре обыске.

«Обыски прошли после того, как адвокат Байдена дал согласие на проведение обыска в его бывшем офисе в Центре дипломатии и глобального взаимодействия, где 2 ноября его помощники обнаружили около 12 документов с грифом "секретно"», — сказано в публикации. Были ли найдены во время обыска дополнительные документы — не уточняется.

10 января сообщалось, что в аналитическом центре Байдена были найдены секретные бумаги времен его вице-президентства. Политик не знал о содержании документов, об их обнаружении ему рассказал адвокат.

