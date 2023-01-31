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03:14, 31 января 2023Бывший СССР

Пушилин выразил уверенность в завершении спецоперации на Украине победой России

Врио главы ДНР Пушилин выразил уверенность в завершении СВО на Украине победой России

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выразил уверенность в том, что специальная военная операция (СВО) на Украине завершится победой России, сообщает РИА Новости.

«Могу сказать лишь только то, что специальная военная операция завершится однозначно нашей победой», — заявил он, отметив, что другого варианта развития событий не может быть.

При этом Пушилин не стал давать свой прогноз относительно сроков освобождения ДНР.

Ранее член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России» полковник запаса Юрий Чмутин рассказал, что США отправят Киеву лишь копии танков Abrams без брони и электроники, специально разработанные для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что таким образом Вашингтон хочет не допустить попадания американских технологий в руки российских военных.

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Марина Совина
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