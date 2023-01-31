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19:42, 31 января 2023Силовые структуры

Россиянина осудят за убийство двоих товарищей в охотничьей избушке

В Якутии будут судить 41-летнего охотника, застрелившего двух товарищей из ружья в избушке

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Якутии суд рассмотрит дело 41-летнего местного жителя об убийстве двоих мужчин во время охоты. Об этом во вторник, 31 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 10 мая 2020 года три товарища выпивали в охотничьей избушке и между ними произошел конфликт. Тогда фигурант выхватил у друга гладкоствольное ружье 12-го калибра модели Winchester и расстрелял потерпевших. После этого охотник уснул.

Вскоре мужчину задержали. По факту произошедшего было возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Дагестане охотник случайно подстрелил друга, перепутав его с раненым шакалом.

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Екатерина Власова
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