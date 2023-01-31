Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:42, 31 января 2023Россия

В российском городе из окна девятого этажа выпал раздетый пятиклассник

В Красноярске из окна девятого этажа выпал 11-летний ребенок, он скончался в больнице

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Красноярске на проспекте Металлургов из окна девятого этажа жилой многоэтажки выпал одиннадцатилетний ребенок, который был раздет. Об этом сообщает ТВК.

По его данным, это случилось в понедельник, 30 января. Пятиклассника увезли в больницу на скорой, где он скончался, сообщил источник издания в Минздраве российского региона.

По словам соседей, у погибшего мальчика не было проблем с учебой. В региональном управлении Следственного комитета (СК) пока не прокомментировали случившееся.

Ранее в Казани 13-летняя школьница упала с 17-го этажа жилой высотки, она погибла. По предварительным данным, школьница пришла к своему родственнику, проживающему в этом доме, но не застала его дома. В связи с этим она решила подождать его на 17-этаже.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
США допустили применение ядерного оружия ради Южной Кореи
Министр обороны Южной Кореи ушел от ответа на вопрос о военной помощи Украине
Строительству дорог в России предрекли проблемы
Риелтор описал ситуацию с ценами на недвижимость в Москве
Защита потребовала освободить футболиста Алвеса из-под стражи
Умерла звезда сериала «Лаверн и Ширли» Синди Уильямс
Россиянка из ревности сдала мужа полиции с коллекцией оружия и «Майн кампф»
В российском городе из окна девятого этажа выпал раздетый пятиклассник
Россияне сократили платеж коллекторам до минимума
Росгвардейцы нашли дом сторонника ВСУ с гранатами в Запорожской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.