В российском городе из окна девятого этажа выпал раздетый пятиклассник

В Красноярске из окна девятого этажа выпал 11-летний ребенок, он скончался в больнице

В Красноярске на проспекте Металлургов из окна девятого этажа жилой многоэтажки выпал одиннадцатилетний ребенок, который был раздет. Об этом сообщает ТВК.

По его данным, это случилось в понедельник, 30 января. Пятиклассника увезли в больницу на скорой, где он скончался, сообщил источник издания в Минздраве российского региона.

По словам соседей, у погибшего мальчика не было проблем с учебой. В региональном управлении Следственного комитета (СК) пока не прокомментировали случившееся.

Ранее в Казани 13-летняя школьница упала с 17-го этажа жилой высотки, она погибла. По предварительным данным, школьница пришла к своему родственнику, проживающему в этом доме, но не застала его дома. В связи с этим она решила подождать его на 17-этаже.