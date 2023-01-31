Раскрыты причины привлекательности секса на одну ночь для некоторых людей

Секс-коуч Кондрашева объяснила привлекательность секса на одну ночь боязнью отношений

Привлекательность секса на одну ночь может объясняться боязнью вступать в долгосрочные отношения, заявила секс-коуч, директор Центра семейного образования Secrets Елена Кондрашева. Эту и некоторые другие причины, по которым некоторые люди предпочитают заводить исключительно непродолжительные связи, она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

По словам Кондрашевой, человек может даже до конца не осознавать, что избегает полноценных отношений. В понимании большинства из тех, кто выбирает свидания на одну ночь, долгосрочные связи автоматически ведут к браку, а значит, к исчезновению свободы и привычного уровня комфорта. При этом секс без обязательств и привязанности создает иллюзию, что они нужны и важны кому-то еще.

В качестве еще одной причины секс-коуч назвала чрезмерную занятость человека, большой объем работы и, как следствие, усталость.

Серьезные отношения и брак — это качественная работа, которая требует дополнительных усилий, а жизненные ресурсы многих людей на данный момент уже вложены в выстраивание карьеры и проработку себя. Конечно, в этом случае гораздо комфортнее просто поехать в бар, познакомиться там с интересным мужчиной или женщиной и утром уехать из номера отеля Елена Кондрашева секс-коуч

Помимо этого, многие могут выбирать секс на одну ночь из страха быть отверженными, продолжила Кондрашева. Человек может мечтать о долгосрочных отношениях, семье и детях, но при приближении к заветной цели испытывает необъяснимое желание сбежать от партнера и никогда не возвращаться. Из-за этой непроработанной психологической установки единственное, что ему остается — просто менять партнеров как перчатки, ведь секс на одну ночь не предполагает глубокого эмоционального сближения и составления совместных планов.

Также, как отметила Кондрашева, зачастую люди выбирают непродолжительные связи от скуки и желания «получить некую дозу адреналина».

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