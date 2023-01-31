В России увеличилось число стоящих на учете детей с онкологией

Глава Минздрава Мурашко: в России увеличилось число стоящих на учете детей с онкологией

В России увеличилось число стоящих на учете детей с онкологией. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова приводит ТАСС.

Такое заявление глава Минздрава сделал на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. При этом Мурашко заявил, что рост числа стоящих на учете онкобольных несовершеннолетних объясняется ростом качества лечения.

«Технологии лечения позволяют сохранять жизнь и излечивать», — объяснил он рост числа онкобольных детей.

По состоянию на 2019 год Росстат сообщал о 21248 случаях заболевания раком у детей до 14 лет и 5707 случаях – у детей от 15 до 17 лет.

Ранее сообщалось, что уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила изменить порядок закупки препаратов для онкобольных детей.