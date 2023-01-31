OnlyFans заблокировал свой сайт для россиян

Сервис эротического контента OnlyFans запретил доступ к своему сайту для россиян

Популярный сервис подписки на эротический контент OnlyFans заблокировал доступ к своему сайту для россиян. Об этом свидетельствуют сервисы проверки доступности сайтов.

При попытке зайти на сайт появляется ошибка 403 (доступ запрещен). При этом платформа остается доступной для тех, кто использует VPN-сервис. На данный момент неизвестно, по какой причине сайт принял такое решение.

В августе 2022 года OnlyFans объявил, что перестанет обслуживать российских пользователей и приостановит работу счетов, на которые поступают платежи из России. Такая мера была принята «из-за дальнейшего ужесточения ограничений на платежи в Россию и из России».

Британский сервис OnlyFans был запущен в 2016 году. Он позволяет моделям монетизировать эротический контент с помощью подписки.