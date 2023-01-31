Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:03, 31 января 2023Интернет и СМИ

OnlyFans заблокировал свой сайт для россиян

Сервис эротического контента OnlyFans запретил доступ к своему сайту для россиян

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Популярный сервис подписки на эротический контент OnlyFans заблокировал доступ к своему сайту для россиян. Об этом свидетельствуют сервисы проверки доступности сайтов.

При попытке зайти на сайт появляется ошибка 403 (доступ запрещен). При этом платформа остается доступной для тех, кто использует VPN-сервис. На данный момент неизвестно, по какой причине сайт принял такое решение.

В августе 2022 года OnlyFans объявил, что перестанет обслуживать российских пользователей и приостановит работу счетов, на которые поступают платежи из России. Такая мера была принята «из-за дальнейшего ужесточения ограничений на платежи в Россию и из России».

Британский сервис OnlyFans был запущен в 2016 году. Он позволяет моделям монетизировать эротический контент с помощью подписки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о планах военной помощи Донбассу до начала СВО
Москвичи вспомнили о деревне на месте одного из столичных районов
Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт
Названа стоимость самого дешевого жилья в центре Москвы
Рябков обсудил с послом США контроль над вооружениями
Украинские железные дороги получили доступ к дешевому газу
Россиянам станет доступен еще один способ попасть в Европу
Мобилизованный россиянин пожелал отдохнуть и получил срок
OnlyFans заблокировал свой сайт для россиян
В Кремле ответили на вопрос об отсрочке от призыва для одной категории граждан
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.