OnlyFans заморозил счета россиян

Сервис OnlyFans приостановил обслуживание аккаунтов российских создателей контента

Популярный сервис OnlyFans, специализирующийся на эротическом контенте, объявил, что приостанавливает обслуживание аккаунтов россиян. Об этом пишет Vice со ссылкой на компанию.

«Из-за дальнейшего ужесточения ограничений на платежи в Россию и из России OnlyFans больше не может должным образом обслуживать российское сообщество создателей контента. Поэтому мы решили временно заморозить российские счета, на которые поступают деньги», — сообщили представители сервиса.

Как долго будет действовать это ограничение, не уточняется.

В феврале сообщалось, что OnlyFans ограничил доступ к счетам россиян и белорусов из-за спецоперации России на Украине, однако уже через некоторое время их счета были разблокированы.

В августе 2021 года OnlyFans официально запретил контент «откровенно сексуального характера». Представители сервиса заявили, что все пользователи должны будут удалить запрещенные материалы до 1 декабря 2021 года. Однако уже вскоре стало известно, что платформа отказалась от идеи запретить публиковать откровенный контент.