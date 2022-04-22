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OnlyFans заморозил счета россиян

Сервис OnlyFans приостановил обслуживание аккаунтов российских создателей контента

Фото: Shutterstock

Популярный сервис OnlyFans, специализирующийся на эротическом контенте, объявил, что приостанавливает обслуживание аккаунтов россиян. Об этом пишет Vice со ссылкой на компанию.

«Из-за дальнейшего ужесточения ограничений на платежи в Россию и из России OnlyFans больше не может должным образом обслуживать российское сообщество создателей контента. Поэтому мы решили временно заморозить российские счета, на которые поступают деньги», — сообщили представители сервиса.

Как долго будет действовать это ограничение, не уточняется.

В феврале сообщалось, что OnlyFans ограничил доступ к счетам россиян и белорусов из-за спецоперации России на Украине, однако уже через некоторое время их счета были разблокированы.

В августе 2021 года OnlyFans официально запретил контент «откровенно сексуального характера». Представители сервиса заявили, что все пользователи должны будут удалить запрещенные материалы до 1 декабря 2021 года. Однако уже вскоре стало известно, что платформа отказалась от идеи запретить публиковать откровенный контент.

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Олег Давыдов
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