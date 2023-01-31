Официантка перепутала сок с моющим средством и отправила в больницу гостей кафе

Посетителей кафе в Китае напоили моющим средством вместо сока и довели до госпитализации

Семь посетителей кафе в китайской провинции Чжэцзян были госпитализированы после того, как официантка по ошибке подала им моющее средство, которое перепутала с фруктовым соком. Об этом сообщает SCMP.

На видео, которое было опубликовано в китайских соцсетях и в настоящий момент удалено, женщина по фамилии Укун рассказала о пережитом, лежа на больничной койке. «Сейчас я покажу вам всех людей, которые здесь лежат. Мы всемером обедали в кафе и выпили сок, после чего нам пришлось отправиться в больницу и промывать желудки. Я сделала один глоток сока, и у меня сразу заболело горло», — заявила китаянка. Женщина отметила, что ее муж первый попробовал сок и заметил, что с ним что-то не так. Он сообщил, что напиток горчит.

В больнице врачи промыли пострадавшим желудки. Позже представители кафе пояснили клиентам, что у официантки было плохое зрение, из-за чего она допустила ошибку и подала гостям моющее средство для пола, перепутав его с фруктовым соком. В полиции сообщили, что сейчас состояние всех пострадавших оценивается как стабильное. Они намерены требовать компенсацию у руководства ресторана.

Неизвестно, какое именно чистящее средство женщина подала гостям заведения. Пользователи соцсетей отметили, что часть моющих средств, которые продаются в Китае, действительно выглядят как напитки.

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