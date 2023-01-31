Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:15, 31 января 2023Силовые структуры

Российские войска отбили атаку двух групп украинских диверсантов

ВС РФ отбили атаку двух групп украинских диверсантов на Красно-Лиманском направлении

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Вооруженные силы России (ВС РФ) отбили атаку двух украинских диверсионно-разведывательных групп на Красно-Лиманском направлении. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что при огневой поддержке 95-й десантно-штурмовой бригады две украинские группы диверсантов численностью около десяти человек каждая пытались выбить российские силы с позиций.

Российская армия вовремя обнаружила украинских военных и открыла по ним огонь. Марочко добавил, что противник понес потери и был вынужден отойти. Подполковник объяснил, что Киев продолжает использовать тактику малых штурмовых групп, несмотря на ее неэффективность.

Ранее сообщалось, что сотрудники таможни Донецкой народной республики (ДНР) зафиксировали и предотвратили более 20 попыток украинских диверсионных групп проникнуть в Мариуполь за последние шесть месяцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США обвинили в готовности пойти на любые шаги для ослабления России
В России резко подешевели ноутбуки
Столтенберг нашел нового поставщика оружия для Украины
Кристина Агилера показала архивное фото топлес
Названы гарантированные способы получить оргазм
Выступавшего против спецоперации россиянина осудили на три года за экстремизм
В Белоруссии объявили о начале тренировки региональной группы войск
Трехлетний ребенок проглотил стоматологический бор на приеме у российского врача
Пилот заподозрил стюардессу в приеме наркотиков в полете и сдал ее полиции
Российские войска отбили атаку двух групп украинских диверсантов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.