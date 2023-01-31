Российские войска отбили атаку двух групп украинских диверсантов

ВС РФ отбили атаку двух групп украинских диверсантов на Красно-Лиманском направлении

Вооруженные силы России (ВС РФ) отбили атаку двух украинских диверсионно-разведывательных групп на Красно-Лиманском направлении. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что при огневой поддержке 95-й десантно-штурмовой бригады две украинские группы диверсантов численностью около десяти человек каждая пытались выбить российские силы с позиций.

Российская армия вовремя обнаружила украинских военных и открыла по ним огонь. Марочко добавил, что противник понес потери и был вынужден отойти. Подполковник объяснил, что Киев продолжает использовать тактику малых штурмовых групп, несмотря на ее неэффективность.

Ранее сообщалось, что сотрудники таможни Донецкой народной республики (ДНР) зафиксировали и предотвратили более 20 попыток украинских диверсионных групп проникнуть в Мариуполь за последние шесть месяцев.