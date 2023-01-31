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19:30, 31 января 2023Бывший СССР

Россия отказалась от участия в Женевских дискуссиях по безопасности в Закавказье

Захарова: Москва считает нецелесообразным участие в Женевских дискуссиях по Закавказью
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Москва отказалась от участия в Женевских дискуссиях по безопасности в Закавказье из-за очередного переноса заседания по инициативе западных представителей. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на официальном сайте ведомства.

«Российская сторона сочла нецелесообразным проведение планировавшейся ранее на 3 февраля 2023 года в Москве встречи с сопредседателями [Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье]. Поездки международников не могут и не должны подменять полноценную деятельность Женевского формата. Ожидаем, что наши сигналы будут услышаны в Брюсселе, Вене и Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

Москва также считает, что «тройка сопредседателей злоупотребляет своим статусом, в угоду конъюнктурным соображениям жертвует интересами стабильности и безопасности в Закавказье».

В декабре 2022 года директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что провокационные призывы западных представителей Женевских дискуссий по Закавказью говорят об очевидной императивности регулярных контактов официальных представителей Грузии, Абхазии и Южной Осетии.

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Алевтина Запольская
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