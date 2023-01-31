Роспотребнадзор заявил о росте числа случаев заболевания гриппом B с пневмонией

В Роспотребнадзоре сообщили о росте числа случаев заболевания гриппом B с пневмонией

В России выросло число случаев заболевания гриппом B с сопутствующей пневмонией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре во вторник, 31 января.

«В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — на них приходится почти 67 процентов. Отмечается рост числа случаев гриппа B, при котором у пациентов чаще регистрируются случаи пневмонии», — заявили в службе.

Уточняется, что по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась на семь процентов, составив 918 новых случаев.

Среди прочих респираторных инфекций негриппозной этиологии преобладают РС-вирусы, метапневмовирусы и риновирусы.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила, что переболеть гриппом можно дважды за один сезон. По ее словам, заболевание одним из штаммов не дает гарантии того, что после этого пациент не заразится другим.