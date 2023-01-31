В Кремле указали на агрессивный настрой Польши и Прибалтики

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отмечают агрессивный настрой Польши и Прибалтики

В Кремле отмечают агрессивный настрой властей Польши и Прибалтики на дальнейшую конфронтацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Мы в целом видим весьма и весьма агрессивный настрой представителей прибалтийских стран, Польши. Они, очевидно, готовы делать все, чтобы провоцировать рост дальнейшей конфронтации, наверное, мало задумываясь о последствиях», — высказался Песков.

Пресс-секретарь выразил сожаление из-за того, что европейские лидеры на балансируют подобные экстремистские наклонности своих партнеров. «Что касается потенциального продолжения роста степени вовлеченности стран коллективного Запада в этом конфликте, это очевидно. Рост происходит. Мы это учитываем», — рассказал он.

Ранее Польша обсудила с государствами, имеющими немецкие танки Leopard 2, создание общей коалиции для военной помощи Украине. Министр национальной обороны страны Мариуш Блащак рассказал, что Варшава выступила с предложением создать группу стран для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) бронетехникой.