Минобороны предложило изменить систему выплат военным

Минобороны России задумало ограничить число банков для выплат военным

Минобороны России предложило изменить систему выплат военнослужащим — сократить количество кредитных организаций, в которых они могут получать денежное довольствие. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что законопроект с поправками в закон «Об обороне» был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности. Причина в опасениях ведомства насчет возможных утечек данных военных. «Такое количество банков (77 кредитных организаций — прим. «Ленты.ру»), в том числе банков с привлечением иностранного капитала, создает предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава», — объяснили в Минобороны.

Кроме того, существует опасность, что эти сведения могут раскрыть места дислокации органов военного управления, воинских частей Вооруженных сил.

Законопроект внесен на рассмотрение главой Минобороны Сергеем Шойгу и уже согласован с Банком России и Министерством финансов.

В декабре 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о единовременной выплате мобилизованным. В ноябре того же года президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту.