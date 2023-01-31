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19:51, 31 января 2023Среда обитания

Назван округ Москвы с наиболее подорожавшим новым жильем

«Бон Тон»: сильнее всего новостройки премиум-класса в Москве подорожали в Южном округе

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

За последний год новые квартиры премиум-класса в Москве сильнее всего подорожали в Южном административном округе (ЮАО). Положительная динамика стоимости квадратного метра там составила 41,4 процента. Об этом сообщили аналитики компании «Бон тон», пишут «Известия».

Специалисты объяснили подобное повышение цен в ЮАО выходом на рынок нового проекта. Вторым округом в списке локаций с наиболее подорожавшим жильем эксперты назвали Центральный (ЦАО), где стоимость «квадрата» увеличилась на 10,3 процента, до 855,1 тысячи рублей. Замкнул тройку Северный округ (САО) с повышением цен на 5,7 процента, до 637,3 тысячи рублей.

Специалисты отметили, что самым доступным по средневзвешенной стоимости квадратного метра стал Северо-Восточный, где размер параметра по итогам года оценили в 407,4 тысячи рублей. Единственным округом, где недвижимость премиум-класса подешевела, стал Западный (ЗАО) — отрицательная динамика составила 709,8 тысячи рублей за «квадрат» (минус четыре процента за год). По словам экспертов, причиной падения стоимости жилья там стали отказ от опции отделки в одном из проектов и, вследствие этого, старта продаж нового проекта.

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Средневзвешенная стоимость «квадрата» в новых квартирах премиум-класса установилась на уровне в 758,9 тысячи рублей, рост цен за год составил три процента. Аналитики отметили, что при этом средняя сумма за объект уменьшилась на 1,4 процента за год, до 86,5 миллиона рублей. Они добавили, что совокупный объем предложения квартир премиум-класса на первичном рынке жилья в старых границах Москвы по итогам года составил 185,7 тысячи квадратных метров (плюс 18,6 процента за год) и 1,8 тысячи квартир (плюс 21,3 процента за год). Долю недвижимости премиум-класса на рынке старой Москвы оценили в 7,5 процента от общего числа. Большая часть таких квартир — 45 процентов от суммы всех площадей — расположена в Западном округе.

В январе аналитики «Бест-Новострой» пришли к выводу, что в январе 2023 года квартиры в новостройках массового сегмента в Старой Москве сильнее всего подорожали в Ярославском районе Москвы. Положительную динамику за год оценили в 21 процент, а среднюю стоимость объекта — в 16,5 миллиона рублей.

Полина Кислицына
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