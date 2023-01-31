В Анапе членов «Профсоюза СССР» задержали за подготовку к убийству судебного пристава

Четырех членов «Профсоюза СССР Анапы» задержали за подготовку к убийству судебного пристава. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчины наняли киллеров, которые должны были поджечь дом и машину госслужащего. Однако подозреваемые не знали, что в роли исполнителей выступили полицейские из Центра противодействия экстремизма. Фигурантов задержали с поличным в тот момент, когда они передавали канистры с зажигательной смесью.

Во время обысков у них нашли бланки, членские билеты, списки участников организации и другие документы. Правоохранители предполагают, что деятельность профсоюза может быть связана с запрещенной в России экстремисткой организацией «Граждане СССР».

«Граждане СССР» убеждены, что Советский Союз распался неправомочно, и Российская Федерация не имеет права на существование. Кроме того, они полагают, что Россия — не страна, а коммерческая структура. Из этих двух фактов члены движения делают вывод, что платить налоги и оплачивать коммунальные услуги они не обязаны. Также «граждане СССР» не признают выданных Российской Федерацией документов.

Зачастую члены движения являются сторонниками ряда теорий заговора и последователями языческих верований.