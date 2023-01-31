Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:37, 31 января 2023Мир

В МИД России заявили о выходе за рамки ядерной программы Ирана

В МИД России заявили о выходе ядерной программы Ирана за рамки СВПД

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Ядерная программа Ирана почти по всем параметрам вышла за рамки договора о совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), но это обратимо. Об этом заявил в интервью РИА Новости постпред России при МАГАТЭ, глава российской делегации на переговорах в Вене Михаил Ульянов.

«США сделали максимум возможного, чтобы подтолкнуть существенное развитие иранской ядерной программы как в количественном, так и качественном измерениях. В этом, надо сказать, Вашингтон преуспел — иранцы почти по всем параметрам вышли за пределы, установленные СВПД, и продвинулись далеко вперед даже по сравнению с тем, что у них было до заключения сделки в 2015 году», — подчеркнул постпред.

При этом дипломат отметил, что Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) контролирует ситуацию. Ульянов подчеркнул, что ядерная программа Ирана вернется в рамки, если все стороны окажутся за венским столом переговоров и восстановят сделку.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров дал свою оценку ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Он призвал все стороны договора вернуться к его реализации. Министр напомнил, что договоренности отлично работали, пока в 2018 году США не решили разорвать «ядерную сделку», тем самым нарушив собственные обязательства. Он подчеркнул, что настало время для принятия ответственных решений по данному вопросу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Парламент Турции отказался одобрить принятие Швеции и Финляндии в НАТО
Украину призвали расследовать использование запрещенных мин в Изюме
Игорь Николаев опроверг госпитализацию с инфарктом
Названы регионы-лидеры по выдаче ИТ-ипотеки
Раскрыты самые распространенные ошибки путешествующих самолетом туристов
США начали подготовку к войне с Россией в Арктике
На всей территории Украины снова объявлена воздушная тревога
Россиянку задержали за антивоенную надпись в кабинке женского туалета ТЦ
Турция назвала условие одобрения заявки Финляндии в НАТО
Россияне стали экономить на покупке детского питания и подгузников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.