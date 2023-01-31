В МИД России заявили о выходе за рамки ядерной программы Ирана

В МИД России заявили о выходе ядерной программы Ирана за рамки СВПД

Ядерная программа Ирана почти по всем параметрам вышла за рамки договора о совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), но это обратимо. Об этом заявил в интервью РИА Новости постпред России при МАГАТЭ, глава российской делегации на переговорах в Вене Михаил Ульянов.

«США сделали максимум возможного, чтобы подтолкнуть существенное развитие иранской ядерной программы как в количественном, так и качественном измерениях. В этом, надо сказать, Вашингтон преуспел — иранцы почти по всем параметрам вышли за пределы, установленные СВПД, и продвинулись далеко вперед даже по сравнению с тем, что у них было до заключения сделки в 2015 году», — подчеркнул постпред.

При этом дипломат отметил, что Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) контролирует ситуацию. Ульянов подчеркнул, что ядерная программа Ирана вернется в рамки, если все стороны окажутся за венским столом переговоров и восстановят сделку.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров дал свою оценку ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Он призвал все стороны договора вернуться к его реализации. Министр напомнил, что договоренности отлично работали, пока в 2018 году США не решили разорвать «ядерную сделку», тем самым нарушив собственные обязательства. Он подчеркнул, что настало время для принятия ответственных решений по данному вопросу.