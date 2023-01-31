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14:13, 31 января 2023Бывший СССР

В Запорожской области рассказали о появлении противовеса HIMARS

Рогов заявил, что российская система «Торнадо-С» стала противовесом HIMARS
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Российская реактивная система залпового огня «Торнадо-С», появившаяся в Запорожской области, стала настоящим противовесом американской системе залпового огня HIMARS. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для РИА Новости.

«Появление в должном количестве ракетных систем залпового огня "Торнадо-С" с управляемыми снарядами дает возможность стопроцентного попадания по позициям противника. У них метровая точность. Поэтому теперь у нас есть хорошо зарекомендовавший себя в боевых условиях противовес американской системе HIMARS», — убежден Рогов.

Ранее он также рассказал, что российские разведчики с помощью квадрокоптера Mavic уничтожили группу спецназа Вооруженных сил Украины. Он утверждает, что одному украинскому военному удалось подняться и сбежать.

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Алевтина Запольская
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