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13:25, 31 января 2023Бывший СССР

В Запорожской области уничтожили спецназ ВСУ

Рогов сообщил, что ВС РФ ночью уничтожили украинский спецназ на запорожском направлении

Фото: Владимир Бондаренко / ТАСС

Российские разведчики с помощью квадрокоптера Mavic уничтожили группу спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

По данным Рогова, российские военные обнаружили ночью передвижение украинских бойцов. Квадрокоптер Mavic обладает тепловизором, с помощью которого можно ориентироваться в темное время суток.

Председатель движения утверждает, что по позициям группы солдат ВСУ был нанесен удар артиллерией и очередь из автоматического станкового гранатомета. Однако, отмечает Рогов, одному украинскому военному удалось подняться и сбежать.

Ранее Рогов сообщал, что ВСУ практически везде покинули первую линию обороны в Запорожской области и отошли на заранее подготовленные позиции. По его словам, украинские военные «перешли на готовые позиции на второй и третьей линии». Рогов добавил, что планы ВСУ начать наступление в регионе были «на время сорваны».

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Варвара Кошечкина
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