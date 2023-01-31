В Запорожской области уничтожили спецназ ВСУ

Рогов сообщил, что ВС РФ ночью уничтожили украинский спецназ на запорожском направлении

Российские разведчики с помощью квадрокоптера Mavic уничтожили группу спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

По данным Рогова, российские военные обнаружили ночью передвижение украинских бойцов. Квадрокоптер Mavic обладает тепловизором, с помощью которого можно ориентироваться в темное время суток.

Председатель движения утверждает, что по позициям группы солдат ВСУ был нанесен удар артиллерией и очередь из автоматического станкового гранатомета. Однако, отмечает Рогов, одному украинскому военному удалось подняться и сбежать.

Ранее Рогов сообщал, что ВСУ практически везде покинули первую линию обороны в Запорожской области и отошли на заранее подготовленные позиции. По его словам, украинские военные «перешли на готовые позиции на второй и третьей линии». Рогов добавил, что планы ВСУ начать наступление в регионе были «на время сорваны».