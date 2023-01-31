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14:38, 31 января 2023Россия

Путин предложил предоставить российским разработчикам доступ к уникальным данным

Путин поручил подготовить предложения о доступе разработчиков из РФ к персональным данным

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения, согласно которым разработчики российского софта смогут получать доступ к персональным данным. Информация о поручениях появилась на официальном сайте Кремля.

Уточняется, что уникальная информация будет обезличена. Российский президент поручил подготовить проекты к 15 октября. Кроме этого, Путин призвал депутатов Госдумы ускорить рассмотрение законопроекта, согласно которому персональные данные будут обезличены. Депутаты нижней палаты парламента должны будут рассмотреть вопрос до 15 июля.

«Представить предложения: (...) о предоставлении отечественным разработчикам программного обеспечения доступа к обезличенным персональным данным в целях удовлетворения их потребностей в объеме, необходимом для создания и внедрения технологий машинного обучения», — говорится в материале.

Летом 2022 года представители российского IT-бизнеса попросили Минцифры внести поправки в закон «О персональных данных». Компании предложили изменить оборот обезличенной информации и выступили против передачи персональных данных государству.

Ранее эксперты в ходе заседания Общественного совета в Ситуационном центре Роскомнадзора призвали россиян изменить отношение к персональным данным. Гражданам предложили «отказаться от части своих прав на персональную жизнь ради прогресса».

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Варвара Кошечкина
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