Приянка Чопра и Ник Джонас впервые показали дочь Малти широкой общественности

Индийская актриса Приянка Чопра и американский певвец Ник Джонас впервые показали дочь Малти широкой общественности, взяв ее с собой на светское мероприятие. Об этом пишет Page Six.

Семья появилась на церемонии вручения братьям Джонас именной звезды на Аллее славы. Во время мероприятия ребенок находился на руках Чопры. На ней был твидовый костюм и белая повязка на голове.

«Малти Мари, я не могу дождаться, когда вернусь сюда с тобой через 15 лет и опозорю тебя перед твоими друзьями», — пошутил певец во время выступления. Отмечается, что до этого момента пара скрывала лицо дочери, используя смайлики на фотографиях с ней.

Ранее Приянка Чопра появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. 40-летняя знаменитость посетила ночной клуб в Лондоне в золотистом платье бренда Vivienne Westwood длины макси, которое было оформлено глубоким V-образным декольте, оголявшем часть ее груди.